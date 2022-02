Val-de-Reuil. La guerre des salamandres, une fable d'anticipation à voir

Roman d'origine tchèque, La Guerre des salamandres est à découvrir sur scène à l'Arsenal de Val-de-Reuil (Eure) dans une version théâtrale tout à fait inédite. Ronan Renucci, directeur du Centre dramatique national Les Tréteaux de France, nous parle de cette création originale :

Pourquoi avoir choisi d'adapter ce livre de Karel Capek ?

"Depuis quelques années avec Les Tréteaux de France, je travaille sur le thème de la production et de la répartition des recherches. C'est à Karel Capek, auteur tchèque qui a écrit La Guerre des salamandres, à qui l'on doit le mot 'robot'. Après la robotisation, l'homme exploite la nature et s'appuie sur une main-d'œuvre corvéable. C'est le sujet de La Guerre des salamandres : un roman d'anticipation dans lequel un peuple est exploité à des fins productives et finit par se rebeller. C'est un roman écrit en 1936 qui est tout à fait visionnaire. L'auteur traite de sujets tout à fait actuels : tant économique qu'écologiques. C'est une sorte de fable morale dans laquelle l'auteur nous invite à mieux comprendre la planète et le monde qui nous entoure."

Y avait-il déjà eu une adaptation du roman sous une forme théâtrale ?

"Non, pas à ma connaissance : c'est une version vraiment inédite. L'auteur est aussi connu que Balzac et Hugo dans son pays, mais il est pourtant méconnu en France. Il y avait eu une version théâtrale et des lectures publiques du roman, mais aucune version théâtrale jusqu'alors. La pièce a été créée à Avignon l'année passée. C'est Évelyne Loew qui a adapté le roman pour cette version théâtrale : une véritable gageure. Les 55 personnages du livre sont interprétés par sept comédiens. La pièce respecte la chronologie du livre. Deux journalistes en quête de faits divers recueillent les confidences d'un vieux capitaine qui a fait fortune avec l'appui d'un industriel en exploitant un peuple pacifique et les ressources de l'océan. Les salamandres sont ces créatures qui sont soumises à la loi d'un industriel. Le roman illustre le principe de prédation qui est le propre de l'homme. La Guerre des salamandres, c'est avant tout un roman qui dénonce les dérives du totalitarisme. C'est un peuple qui doit d'abord se soumettre puis résister à l'oppression."

Quels sont les procédés scéniques auxquels vous avez recours ?

"L'iconographie évoque celle de l'ère industrielle des années 30. Au centre de la scène figure une sorte de table/monde : un plateau en marqueterie qui figure une carte de ce territoire conquis. Un écran de cinéma diffuse en continu des réclames ou des images de propagandes. L'écran, c'est la voile du bateau du capitaine, mais on voit aussi un aquarium dans lequel nagent des poissons : l'élément marin est omniprésent. C'est un décor qui permet vraiment de nous plonger dans l'atmosphère du roman. Le décor est à la fois très recherché et facilement escamotable. De plus, nous avons voulu jouer avec la vidéo, car Karel Capek critiquait déjà le pouvoir de l'image dans ses romans. Et, pour rendre hommage à l'auteur, le chant choral est présent dans la pièce car il a également son rôle à jouer dans le roman."

