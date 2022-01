Figure emblématique. Près de Rouen, un hommage à l'abbé Pierre, la voix des sans voix

Auteur de sketch pour la TV et de textes humoristiques pour le théâtre et la radio, Nicolas Vitiello se lance dans le seul en scène en incarnant l'abbé Pierre : une création originale couronnée de succès à Avignon en 2017 et dont le succès ne se dément pas. Le jeune auteur défend avec foi son projet :

Pourquoi avoir choisi de parler de l'abbé Pierre ?

"Suite aux attentats de Charlie Hebdo, je cherchais à comprendre ce que vivait la France et le monde et j'ai trouvé de belles réponses dans les textes de l'abbé Pierre. Dans ce spectacle j'ai voulu raconter la vie d'un homme providentiel, d'un personnage porteur d'espoir et de paix. C'est par le biais de ses écrits que j'ai rencontré l'abbé Pierre et j'ai eu un véritable coup de foudre tant pour ses textes que pour sa personnalité. Comment ne pas être ému par ce qu'il a dit ? Comment ne pas être touché ? Je pleure toujours d'émotion en lisant ses textes parce que l'abbé nous renvoie à notre humanité profonde. C'était un homme exceptionnel, d'une bonté et d'une dévotion rare."

Quelles ont été vos sources ?

"Je me suis inspiré majoritairement de son livre Testament, puis d'archives : aussi bien d'interviews télévisées que de coupures de presse. Ces proches m'ont également transmis quelques anecdotes. Il n'y a que du vrai dans ce spectacle : tous les textes que vous entendrez ont été dits par l'abbé Pierre. Je respecte également la chronologie des faits. Le spectacle commence par un constat de l'abbé à un âge avancé, ce qui me permet de revenir sur les principales étapes de son parcours, de son enfance à sa mort. Ainsi on comprend pourquoi cet homme a réussi à bonifier la société."

Quels ont été vos choix de mise en scène ?

"J'ai choisi le dépouillement et la simplicité pour la mise en scène pour que cela ressemble à notre abbé. Aucune fioriture n'est nécessaire quand les mots sont déjà si forts. Le décor est simplement fait de carton : c'est le symbole de la rue et c'est aussi une référence aux communautés d'Emmaüs. Avec pour seul support ces cartons je peux aussi bien monter une croix, une maison, un champ de bataille… cela ajoute une dimension poétique."

Vendredi 29 mars 2019 à 20h30 au théâtre Montdory à Barentin. 5 à 15€. ville-barentin.fr

A LIRE AUSSI.

Michel Sardou: "Je ne suis pas l'homme de mes chansons"

Normandie : rencontre avec Sébastien Duramé, candidat de L'amour est dans le pré