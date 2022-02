Comédie. Panique à la maison de retraite au théâtre de l'Almendra à Rouen

Sébastien Martinez, de la troupe Lilloise l'Ouragan du rire est l'interprète de ces deux pièces humoristiques. La soirée du samedi 6 janvier à L'Almendra commence par les aventures de Josette, pensionnaire d'une maison de retraite à la langue bien pendue, et s'achève par un truculent spectacle inspiré par nos galères du quotidien.

Un caractère bien trempé

"À la maison de retraite des chrysanthèmes, alors que le personnel de jour finit sa journée de travail, l'équipe de nuit ne vient pas prendre le relais, explique le comédien Sébastien Martinez. Josette Janssen, résidente de la maison de retraite et ex-concierge de l'Elysée décide alors de prendre les choses en main." Sébastien, travesti dans les vêtements de la grand-tante de son amie, incarne Josette, un personnage autoritaire, qui n'a pas sa langue dans sa poche :" Elle s'adresse directement au public et balance sur tous les hommes politiques qu'elle a pu croisé dans sa carrière n'épargnant rien ni personne". Le texte écrit pas Ludovic Givron il y a cinq ans est sans cesse réactualisé pour ne rien perdre de son mordant :"Cette mamie dénonce par l'humour les magouilles des politiques. Elle a une vraie gouaille et un accent du sud qui contribuent à la rendre bien sympathique malgré tout".

Un véritable succès

Composée il y a cinq ans par Ludovic Givron, également auteur Du rififi à l'Elysée et de Belle-mère à vendre, cette pièce est interprétée par Sébastien Martinez de la Compagnie l'ouragan du rire à Lille, où la troupe est en résidence, et partout en France depuis trois ans. "Cette longévité exceptionnelle s'explique par les nombreux jeux de mots dont le discours est truffé, précise Sébastien. Ce sont des formulations connues mais c'est surtout le contexte qui fait rire. C'est un humour vraiment familial sans vulgarité. Parce que c'est une vieille dame, elle se donne le droit de tout dire sans aucun filtre". Sébastien Martinez a ainsi incarné plus de 150 fois l'excentrique Josette, héroïne de la pièce avec toujours autant de plaisir et de succès.

Une soirée marathon

Sébastien Martinez se met en scène successivement le 6 janvier 2018 au soir dans deux spectacles très différents. Le public peut le découvrir dans un autre registre comique en deuxième partie avec la pièce On est tous le con d'un autre. "C'est une pièce que j'ai créée il y a 10 ans dans laquelle j'incarne un homme qui prend sa revanche sur son banquier en lui faisant croire qu'il a gagné au loto. Dans ce spectacle qui mélange sketches fermés et stand-up, je veux mettre l'accent sur des situations absurdes et énervantes auxquelles nous avons tous été confrontés". Sébastien raconte ainsi une épique inscription au pôle emploi, la niaiserie des aînés face à un nouveau-né mais livre aussi des passages plus poétiques. Présenté cet été pour la 4e fois en Avignon, ce spectacle très bien rodé est une valeur sûre pour qui veut muscler ses zygomatiques.

Pratique. Samedi 6 janvier à 19h suivi de On est tous le con d'un autre à 21h. Théâtre de l'Almendra à Rouen. Tarifs 10 à 15€ pour chaque spectacle. www.billetreduc.com

