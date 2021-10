Val-de-Reuil. L'idéal club selon la compagnie 26 000 couverts

Conçu sous la houlette de Philippe Nicolle, ce spectacle pluridisciplinaire est le best-seller de sa compagnie depuis sa création en 2010. Célébrant très bientôt sa 300e représentation, l'Idéal club séduit petits et grands par son esprit libertaire et décalé et son humour ravageur. Philippe nous en parle :

Qu'est-ce que l'Idéal club ?

"Entre concert rock/folk et cabaret et spectacle de clown c'est en fait un spectacle inclassable que nous avons par défaut qualifié de 'music-hall'. On emprunte effectivement à la forme du music-hall car c'est une succession de numéros mais c'est un spectacle qui fait la part belle à l'humour car c'est une contre-performance. Les numéros sont toujours ratés à cause d'un décalage constant. C'est un idéal jamais atteint !"

Qu'est ce qui explique le succès de ce spectacle selon vous ?

"Nous avons bénéficié d'un formidable bouche-à-oreille sur ce spectacle et je pense que si ce spectacle plaît autant c'est parce que le public s'attache à cette troupe de comédiens qui se met en scène. Il y a un esprit très familial et nous sommes tous très complices. Le public est aussi impliqué, il est témoin de certains processus de création. Puisque le sujet du spectacle c'est l'idée du numéro raté, on provoque par moments une sorte de mise en abyme : le spectateur assiste parfois à la germination d'une idée, jusqu'à son application. Avec beaucoup d'autodérision on moque le processus de création."

Quel est le vrai sujet de l'idéal club ?

"L'humour est convoqué constamment mais ce n'est pas une fin en soi. L'Idéal club est une manière de raconter le monde qui nous entoure et de parler de notre rapport au monde dans un mode toujours absurde, burlesque et dérisoire. Le music-hall est en fait une forme de théâtre particulièrement plébiscitée dans les périodes de crise dans la société. Enfin, on recherche toujours la complicité du spectateur et on remet en question constamment les codes du théâtre. S'y côtoient le rire la magie, la satire et la musique !"

Pratique. Jeudi 19 et vendredi 20 décembre 2019 à 20 heures à l'Arsenal de Val-de-Reuil. De 10 à 20€. theatredelarsenal.fr