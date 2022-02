Saint-Lô. L'agglo dévoile les contours de la nouvelle salle Beaufils

Il faudra un an pour la rénover. La salle Beaufils, place du Champ de Mars à Saint-Lô (Manche), va se refaire une beauté pour la bagatelle de 3,6 millions d'euros. Haut lieu du sport grâce au basket notamment, et depuis quelques années de la culture Saint-Loise, avec les Rendez-vous Soniques, le bâtiment avait besoin d'un coup de jeune. Ce sera chose faite en 2020. Cette rénovation a été imaginée par le Cabinet Le Borgne, installé à La Chapelle-sur-Erdre, en Loire-Atlantique. C'est ce cabinet d'architecte qui avait également imaginé la nouvelle piscine de Bayeux.

La Salle Beaufils avant sa rénovation en 2019 - Dylan Dupray

La Salle Beaufils rénovée à partir de 2020. - Didier Le Borgne

Une plus grande jauge

Les travaux commenceront dès la clôture des dixièmes Rendez-vous Soniques (le 10 novembre 2019) et ils ne seront d'ailleurs pas achevés pour l'édition suivante. Cette salle sera plus moderne, et verra surtout sa capacité d'accueil du public augmentée sensiblement grâce à un système de gradins amovibles. Quelques semaines avant le début des travaux, l'agglomération a publié, le jeudi 24 octobre 2019, une vidéo permettant de découvrir ce que sera la "nouvelle salle Beaufils".