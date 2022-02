Colombelles. Madeleines Jeannette : les ambitions du nouveau repreneur

C'est une page qui se tourne dans la saga Jeannette : Georges Viana, emblématique patron de l'entreprise depuis 2014, a rendu son tablier, le samedi 19 octobre 2019, et a passé la main à André Réol, déjà actionnaire de l'entreprise et propriétaire de l'usine de Colombelles (Calvados). L'homme de 86 ans, désormais actionnaire majoritaire et à la tête des Jeannette, a de la suite dans les idées quant à l'avenir de la célèbre biscuiterie.

Une des premières mesures qu'il aimerait mettre en place, et ce rapidement, est l'augmentation de la production. "Il faudrait doubler le nombre de madeleines produites, et ainsi passer de 5 000 à 10 000 tonnes par semaine, précise-t-il, ce serait bien de le faire vite, puisque le dernier trimestre de l'année est celui où l'on vend le plus. On fait 40 % du chiffre d'affaires". Pour assurer des ventes à la hausse, un nouveau directeur commercial arrivera courant décembre 2019.

Au-delà des frontières

Si Georges Viana a démissionné, c'est avant tout car il était confronté à un manque de trésorerie qui l'empêchait de se développer en France et à l'international. Pour André Réol, c'est maintenant possible, mais sous certaines conditions. "Il faut garder la fraîcheur des produits. C'est pour cela que nous réfléchissons à produire la pâte ici et à la transporter congelée afin qu'elle soit cuite directement sur place."

Autre changement, l'usine de Démouville, où sont produites les madeleines sans gluten sera déplacée à Colombelles. "Ce sera une annexe construite à côté. Je travaille déjà sur les plans, j'espère que ça se fera le plus vite possible". Même si, pour l'instant, aucune embauche supplémentaire ne figure sur la liste, une fois le local construit, André Réol l'envisage. Les madeleines Jeannette devraient se réinventer une nouvelle fois, pour le plus grand bonheur des gourmands.

