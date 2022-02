Colombelles. Le patron emblématique des madeleines Jeannette s'en va

Il y aura, à n'en pas douter, beaucoup d'émotion, cette semaine, au sein de l'usine Jeannette à Colombelles près de Caen (Calvados). Le patron emblématique de la biscuiterie, Georges Viana, a décidé de plier bagage et de laisser place à un autre investisseur. Un départ après cinq ans d'engagement pour faire renaître la marque historique de madeleines.

Manque de trésorerie

Le repreneur avait parié sur Jeannette en 2014, alors que les ouvriers occupaient leur ancienne usine, victime d'une liquidation judiciaire quelques mois plus tôt. "J'ai accompli une partie de mon devoir, beaucoup investi, l'entreprise a connu une forte croissance", indique Georges Viana. Cependant, il est aujourd'hui confronté à un manque de trésorerie qui freine le développement commercial de la marque, notamment à l'international. Une situation impactée aussi par le mouvement des gilets jaunes, qui ont occupé le rond-point Lazzaro de Colombelles en fin d'année 2018. "Je me suis rendu compte que nous restions encore fragiles. Nous avons connu une baisse de la fréquentation à la boutique et perdu 10 % de notre chiffre d'affaires annuel", poursuit Georges Viana.

Samedi 19 octobre 2019, il a donc passé la main à André Réol, actionnaire depuis 2015 et propriétaire des murs de l'usine de Colombelles. Un pot de départ est prévu avec les salariés quelques jours plus tard. Que fera par la suite Georges Viana ? "D'abord, me reposer, car je n'ai pas pris de congés depuis cinq ans !", sourit le patron. "J'aime les challenges, j'aurai sûrement d'autres projets dans la région ou ailleurs".

