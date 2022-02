Caen. Tennis de table : après commission, Jura Morez obtient gain de cause

La nouvelle avait fait sourire les Caennais (Calvados) au sortir de la première journée de Pro A. Défait 3-1 contre Jura Morez le 17 septembre 2019, le Caen TTC avait finalement remporté trois points sur tapis vert sans rien demander. Pourquoi ? Car la Fédération française de tennis de table (FFTT) avait soupçonné le champion de France en titre d'avoir engagé deux joueurs étrangers sans avoir adressé les documents nécessaires à leur qualification dans les délais impartis.

Caen renvoyé à la sixième place

Les Jurassiens ont fait appel de la décision de la FFTT, mardi 24 septembre 2019, en apportant des preuves. Après délibéré, le jury d'appel a mentionné que "l'ensemble des documents demandés par la commission sportive fédérale ont été adressés avant le début de la rencontre Jura Morez TT-Caen TTC".

Jura Morez obtient alors gain de cause, et ses trois points de la victoire. Grâce à ses deux autres succès sur Villeneuve et Saint-Denis, Jura Morez repasse sur la troisième marche du podium. Caen, de son côté, est rétrogradé à la sixième place et perd deux points.

Départ idéal pour Caen !