Tennis de Table- Pro A. Départ idéal pour Caen ! 

Trois matchs, sept points : les retrouvailles du Caen TTC avec la Pro A, sont très encourageantes. Trois matchs et déjà bien des histoires à raconter, à commencer par la défaite inaugurale à Jura Morez (3-1) qui s'est finalement transformée en victoire 3-0 sur tapis vert. Les champions de France en titre ont en effet aligné le Russe Kirill Skachkov alors qu'il n'était légalement pas autorisé à jouer.

Par la suite, pour leur première à la maison le 24 septembre contre Hennebont, vice-champion de France, Niagol Stoyanov et ses camarades étaient mal partis mais l'Italien, dos au mur, a sonné la révolte, entrainant dans le sillage de sa victoire celles de Stéphane Ouaiche puis d'Antoine Hachard pour un succès 3-1 détonnant.

En revanche, en déplacement à Istres le 27 septembre, les Caennais, moins en réussite, ont été battus 3-1. Sur le terrain, rien n'enlèvera au final les 5 points conquis par des Normands qui ont surtout marqué les esprits à domicile. "Le premier match à la maison, c'était vraiment une grosse performance de l'équipe, note Antoine Hachard. On a pris beaucoup de plaisir, le public nous a poussés, c'était vraiment top." Actuel deuxième de Pro A derrière Rouen, le Caen TTC ira ensuite se frotter à Saint-Denis. Ce sera le dimanche 20 octobre.

A LIRE AUSSI.

Tennis de table : un Caennais vice-champion de France 2019 !

Tennis de table (Pro A) : Battu à Morez, Caen ne revient pas bredouille

Tennis de Table (Pro A) : le Caen TTC s'offre un dernier espoir pour le maintien !

Tennis de Table : Caen champion de Pro B, retrouve l'élite nationale

Tennis de Table : Caen recrute Stéphane Ouaiche, double-champion de France