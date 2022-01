Rouen. Tennis de table : le SPO Rouen prend la tête du championnat

Ce dimanche 29 septembre 2019, le SPO Rouen tennis de table affrontait Pontoise-Cergy pour la troisième journée de championnat de Pro A.

Début de saison sans fautes

Avec deux victoires dès le début de saison, les Rouennais sont dans le haut du classement et doivent affronter Pontoise-Cergy pour se départager.

Dans l'équipe adverse, on retrouve Emmanuel Lebesson, ancien pensionnaire du SPO.

La rencontre

Lebesson 3 - 2 Akkuzu

Flore 0 - 3 Gardos

Baum 1 - 3 Robinot

Lebesson 0 - 3 Gardos

Le SPO s'impose 3-1 et revient de cette rencontre invaincu depuis le début de saison, avec une troisième victoire en autant de rencontres.

Au classement, le SPO se détache des autres équipes et prend la première place. Juste derrière, Caen, la Romagne et Pontoise cumulent deux victoires et une défaite.

Les joueurs du SPO vont pouvoir prendre un peu de repos avant la prochaine rencontre prévue le 22 octobre 2019. Et pour cette quatrième journée, les Rouennais recevront Jura-Morez, sixièmes au classement, avec deux victoires et un forfait.

