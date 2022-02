Rouen. Les commerçants reconnus victimes de Lubrizol par l'État

C'est un grand soulagement pour les représentants des commerçants de Rouen (Seine-Maritime). Mardi 15 octobre 2019, après une réunion à la préfecture, les services de l'État ont reconnu les commerces comme des victimes de l'incendie de Lubrizol.

Des victimes comme les autres

"Il fallait que le gouvernement en fasse la demande, explique Matthieu de Montchalin, le président des Vitrines de Rouen. Le secrétaire général de la préfecture a demandé que le fonds d'indemnisation de Lubrizol s'étende aux commerçants." Même si le processus pourrait être long avant qu'ils ne soient indemnisés pour la baisse de fréquentation causée par le sinistre, les commerçants sont heureux d'être reconnus comme des victimes.

"On n'imagine pas qu'ils indemnisent des victimes et pas d'autres. On ne veut pas être traités différemment, mais comme des victimes comme les autres", poursuit Matthieu de Montchalin qui ne veut pas qu'il y ait un "effet d'aubaine". La préfecture a justement demandé à la Chambre de commerce et aux commerçants de lui fournir des chiffres.

"C'est difficile pour le moment, car les effets peuvent encore durer. L'État va mettre en place des critères et on devra déposer des dossiers. Je veux faire confiance à Lubrizol, la balle est dans leur camp", conclut le président des Vitrines de Rouen.

A LIRE AUSSI.

A Rouen, l'incendie de l'usine chimique éteint, les inquiétudes demeurent