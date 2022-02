Se perdre, mais par plaisir

Dans le Calvados, des labyrinthes tous plus farfelus et tortueux les uns que les autres sont ouverts tout l’été. Pour 5 à 10 euros par personne.

A Villons-les-Buissons, petite commune à dix minutes de Caen, deux labyrinthes à thème vous feront perdre le sens de l’orientation. Le premier, une sorte de parcours d’apprentissage, emmène ses visiteurs à la découverte des animaux du monde. Dans le second labyrinthe, les plus de 12 ans rentrent dans la peau d’un shérif pour une enquête digne du Far West. (Renseignements au 06.74.24.83.42)

A Bayeux, depuis huit ans, le Laby-Parc de la ville choisit un thème chaque année différent pour son labyrinthe ouvert durant juillet et août afin de rendre l’égarement ludique et agréable. Cet été, les jeux olympiques sont mis à l’honneur au travers de contes et de clairières d’animations parsemées au détour des allées. Pour les plus téméraires, un parcours en kart à pédales est également possible. (Renseignements au 06.17.37.45.88)

Du 7 juillet au 1er septembre, le labyrinthe de Equemauville, dans les hauteurs de Honfleur, propose cinq parcours répartis sur 4 hectares. Deux thématiques de succèdent cet été. Le mois de juillet offre un véritable safari, et le mois d’août verra des dragons investir le labyrinthe. Avec bien sûr des énigmes à résoudre pour retrouver son chemin.(Renseignements sur www.labyrinthehonfleur.com)