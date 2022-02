Le Trait. Lancement du chantier du Relais assistantes maternelles

Comme l'a exprimé avec humour Christophe Bouillon, député de la quatrième circonscription de Seine-Maritime : "C'est un véritable conte qu'il faudra écrire : trois fées - la mairie, la Caisse d'allocations familiales et le Département - et sept villages ont fait naître ce beau projet".

Ouverture début 2020

Ce projet, c'est la création d'un Relais assistantes maternelles au Trait (Seine-Maritime), dont la première pierre a été posée vendredi 11 octobre 2019. Camille Scherer, éducatrice pour jeunes enfants, animera ce futur centre qui, pour elle, "sera un lieu d'échange, de conseils, d'écoute des parents et permettra l'aide et la formation des assistantes maternelles de la Protection maternelle infantile". Ce relais s'adressera aux communes de Mesnil-sous-Jumièges, Yainville, Jumièges, Le Trait, Epinay-sur-Duclair, Sainte-Marguerite-sur-Duclair et La Mailleraye-sur-Seine.

Patrick Callais, maire du Trait, a saisi cette opportunité et a exprimé sa satisfaction "de voir un projet réalisé moins de deux ans après la première étude. Un projet dont le coût final sera de 300 000 euros, avec 110 000 euros de participation de la Caisse d'allocations familiales".

"Ce relais sera notre 45e sur le Département, explique Isabelle Weber, sous-directrice de la CAF. Nous sommes à l'écoute et disponibles dès qu'un maillage territorial et pertinent nous est proposé." L'ouverture est prévue au début de l'année 2020.

