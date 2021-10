Yainville. Bac à la dérive sur la Seine : trois passagers coincés pendant quatre heures

La panne est survenue lors de l'une des traversées matinales du bac entre Yainville et Heurteauville (Seine-Maritime), vers 6 heures du matin. Le commandant a perdu le contrôle des commandes du moteur et des propulseurs. Avec le courant, le navire est parti à la dérive avec à son bord trois voitures, trois passagers et deux membres d'équipage.

Le commandant a finalement réussi à quasiment stopper le navire en jetant l'ancre, en plein milieu de la Seine.

Le bac de Jumièges à la rescousse

Le bac voisin qui effectue la liaison entre Jumièges et Heurteauville est venu en aide au navire en panne. Il est parvenu à bloquer sa dérive. Ensemble, les deux équipages ont pu remettre en marche les propulseurs du bac en panne qui a rejoint le quai à Yainville, vers 10h du matin.

Un diagnostic sur le bac de Yainville en panne était en cours, mardi 6 mars 2018 à la mi-journée. Si la panne moteur est importante, il devra être remorqué jusqu'au port de Rouen (Seine-Maritime) pour des réparations. En attendant, le bac qui assure la liaison entre Jumièges et Heurteauville, moins emprunté, a pris le relais sur la ligne Yainville - Heauteauville, empruntée par environ 1000 véhicules chaque jour dans la semaine.

Par ailleurs, le bac entre Quillebeuf-sur-Seine et Port-Jérôme-sur-Seine est toujours en réparation depuis une voie d'eau, samedi 24 février 2018.

• Lire aussi : Bac de Quillebeuf : le trafic ne reprendra pas avant la rentrée



Les services du département espèrent qu'il pourra reprendre du service, vendredi 9 mars 2018.

A LIRE AUSSI.

Avarie : pas de bac entre Port-Jérôme-sur-Seine et Quillebeuf

Mer creusée et rafales : sauvetage périlleux au large de Port-en-Bessin

En Seine-Maritime, une voie ferrée transformée en voie verte pour vélos et piétons

Un nouveau bac pour la traversée de Quillebeuf

Collision au Japon: recherche des marins américains disparus