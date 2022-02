Seine-Maritime. De Duclair au Trait, la voie ferrée devient voie verte

Grand projet de la Métropole pour le développement des modes doux, la voie verte entre Le Trait et Duclair via Yainville (Seine-Maritime) offre un aménagement sur dix kilomètres, réservés aux cyclistes, piétons, et accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Prolongation à l'étude

"C'est avec un grand plaisir, s'est réjoui Jean Delalandre, maire du Duclair, que je vous accueille pour un projet important qui permet de créer du lien entre nos trois villes". L'ancienne voie ferrée, qui a fait l'objet d'un transfert de gestion de la SNCF à la Métropole, s'étend sur plus de dix kilomètres ; sa prolongation sera étudiée afin qu'elle rejoigne la vallée de l'Austreberthe par Villers-Ecalles.

Comme l'a précisé Yvon Robert, président de la Métropole Rouen Normandie, "cet aménagement s'inscrit pleinement dans la dynamique touristique de la boucle de Jumièges, en proposant un équipement sportif, de loisirs et de promenade, qui prend part sur une section de l'itinéraire national de la Seine à vélo".

Cette voie verte constitue effectivement un maillon de l'itinéraire national des véloroutes et voies vertes, dont la Seine à vélo, qui doit relier Paris au Havre et à Deauville pour un itinéraire d'environ 520 km, et dont l'ouverture au public est prévue pour le mois de juin 2020.

