Duclair. En Seine-Maritime, une voie ferrée transformée en voie verte pour vélos et piétons

Le train laisse la place aux vélos. L'ancienne voie ferrée reliant Duclair au Trait en passant par Yainville (Seine-Maritime), fermée aux trains de voyageurs en 1949 puis aux trains de marchandises en 1991, va être transformée en voie verte dédiée aux modes de déplacements doux : vélos, rollers, piétons... La Métropole l'a annoncé ce mardi 6 décembre 2016.

Les études de faisabilité bientôt terminées

La transformation va cependant prendre du temps. "SNCF Réseau a entamé en octobre 2016 une procédure pour que la voie, qui n'est plus du tout utilisée, soit fermée. C'est l'étape préalable à son aménagement", explique Frédéric Girault, directeur adjoint aux investissements et ouvrages d'art à la Métropole.

En parallèle, des études de faisabilité sont en train de se terminer : "Cela a été l'occasion de faire un diagnostique pour établir les enjeux locaux et touristiques de cette réalisation, de connaître l'état des ouvrages d'art et de la voie ferrée, de comprendre l'impact que cela pourrait avoir sur la faune et la flore, d'étudier quel type de revêtement il est préférable de choisir...", complète le directeur adjoint. C'est d'ailleurs un revêtement de type enrobé qui sera installé car la voie devra être "accessible au plus grand nombre", notamment aux personnes à mobilité réduite.

Séduire les habitants et les touristes

Cette nouvelle voie verte aura une double vocation selon Frédéric Girault : "Elle présentera un intérêt pour la promenade touristique, au coeur de la boucle de Jumièges, un pôle important de la Métropole mais aussi un intérêt local car elle desservira trois villes. Par exemple, au Trait, elle passera devant deux établissements scolaires." Le responsable espère que cette voie sera utilisée pour les déplacements quotidiens, du domicile aux établissements scolaires, aux équipements sportifs ou aux lieux de travail.

Pour les cyclistes de Normandie, cette nouvelle section s'ajoute au 120 km de pistes cyclables déjà aménagés sur le territoire de la Métropole. Elle s'inscrit également dans le tracé de la Seine à Vélo, anciennement appelée Véloroute du Val de Seine et qui part de Paris pour rallier Le Havre ou Honfleur. Et une réflexion, à la Métropole comme au Département, a déjà été entamée pour un prolongement de cette voie verte vers Caudebec-en-Caux d'un côté et vers Villers-Ecalles de l'autre.

Opérationnelle en 2019

Mais habitants comme touristes ne pourront pas tout de suite l'emprunter. Après la signature d'une convention de transfert de gestion entre SNCF Réseau et la Méropole en juin 2017, il faudra encore réaliser les études de maîtrise d'oeuvre et lancer les consultations des entreprises pour la réalisation des travaux. La mise en service de ce projet estimé à 2,7 millions d'euros pour le moment (1,05 millions d'euros apportés par la Région, 933 000€ par la Métropole et 765 000€ par le Département) est attendue mi-2019.

