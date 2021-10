Ils sont tous les deux enseignants d'histoire-géographie en 4e/3e dans la banlieue rouennaise. Lui au collège Saint-Victrice de Bihorel (Seine-Maritime), elle au collège Chartier de Darnétal (Seine-Maritime). Ils sont jeunes, ils sont souriants, ils sont dynamiques. Le genre de profs que tout le monde rêverait d'avoir à 15 ans. Paulo et Laëtitia Moura ont écrit à quatre mains le guide La côte normande à vélo, paru en juillet 2016 chez Chamina Éditions, éditeur de référence pour les guides cyclistes.

780 km d'itinéraire sur le littoral normand

À destination du grand public, ce livre est un concentré d'informations clés pour qui veut découvrir la Normandie à vélo: des éléments de cartographie, des itinéraires expliqués mètre par mètre, des photos et des cartes pour illustrer leur propos, des topos pour expliquer les photos. "Il a fallu qu'on se mette sans arrêt à la place du cycliste qui lit le guide pour être le plus clairs possible dans la description de l'itinéraire", explique Laëtitia, co-auteur du guide.

780 km d'itinéraires, quatre départements sillonnés en long en large et en travers (la Seine-Maritime, l'Eure, l'Orne et le Calvados), de Dieppe (Seine-Maritime) au Mont-Saint-Michel (Manche) en passant par Rouen, Le Havre, Deauville (Calvados), Honfleur, Cabourg, Ouistreham, Bayeux, ce guide est le fruit d'une année de travail intense. "Une véritable entreprise familiale", reconnaît Paulo qui en est l'auteur principal.

Des passionnés du voyage

Paulo et Laëtitia Moura n'en sont pas à leur première expérience d'auteurs. Ils avaient déjà travaillé ensemble sur deux guides autour du Danube, édités par Cartovelo. "Nous sommes tous les deux des passionnés du voyage. Et particulièrement du voyage à bicyclette, explique en choeur ce couple de sportifs. Nous avons toujours concilié notre passion avec notre vie de famille, au début en mettant nos trois enfants sur nos vélos ou dans une carriole. Maintenant que notre aîné a neuf ans et les jumeaux sept, ils pédalent à nos côtés."

Pour ce nouvel ouvrage, leurs enfants les ont à nouveau suivis tout au long des chemins de Normandie. Une garantie de plus que ce guide est totalement adapté à la promenade en famille.

Un hobby qui enrichit leur métier d'enseignant

Aimer les voyages est un véritable atout pour un enseignant d'histoire-géographie. "C'est sûr que notre profession nous laisse un peu de temps et c'est une chance immense. Et faire tous ces voyages nous apporte une ouverture d'esprit indispensable à l'enseignement de notre discipline, explique Paulo. Que ce soit en géographie, sur les questions de développement durable, ou pour l'enseignement moral et civique, toutes ces expériences extra-scolaires enrichissent nos cours."

Alors après le Danube et la Normandie sous toutes ses coutures, quelle ambition pour l'avenir? "Un tour du monde en famille et à vélo", s'enthousiasment les deux enseignants. Un beau projet qui devrait accoucher de nouveaux guides touristiques.

Pratique. La côte normande à vélo, Chamina Éditions, 16,50€. Plus d'informations ici ou sur leur site Internet.

