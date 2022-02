Feu vert pour l'élévateur à bateaux de Port en Bessin

Il fallait trouver 11,5 millions d'euros pour financer le projet. 7,5 millions avaient déjà été levés grâce à la subvention majeure du Conseil général et au soutien de la Chambre de commerce et d'industrie de Caen. Et voilà que le Comité régional de programmation des fonds européens (FEDER) vient d'apporter son soutien à hauteur de 2,5 millions d'euros. Une bonne nouvelle donc pour la centaine d'emplois locaux directement concernés.

Cet équipement structurant contribuera à soutenir le développement de la filière pêche ainsi que celui de la réparation navale, activité très importante pour l’économie locale du fait de la situation du port entre Fécamp, Dieppe et Cherbourg.