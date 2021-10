Naufrage à Port-en-Bessin : une épave pourrait être à l'origine du drame

L'absence de vent, de mer, de coefficient, de signal d'alerte, la rapidité avec laquelle le bateau a sombré... Les premiers éléments recueillis autour du drame de l'Algwastre qui coûté la vie à deux pêcheurs de Grandcamp-Maisy, un père et son fils, hier, mardi 31 janvier, devant Port-en-Bessin, laissent à penser que le navire de pêche aurait été victime d'un accident de pêche.



Le chalutier, qui pêche la coquille à l'aide de grands rateaux raclant les fonds marins, aurait pu heurter un obstacle et être, très soudainement, emporté par le fond. Un rocher, une épave de la seconde guerre mondiale ? Difficile à dire. De nombreux pêcheurs interrogés ce matin sur les quais de Grandcamp-Maisy, précisaient toutefois que l'endroit est sableux. Une précision qui indiquerait donc que le navire de pêche aurait pu crocheter une épave.



On devrait en savoir plus dans les heures et les jours qui viennent puisqu'après avoir localisé l'épave à 5m au nord des plages du Débarquement, grâce au sonar d'un patrouilleur de la Marine Nationale, les Affaires maritimes ont l'intention d'envoyer les plongeurs l'inspecter. Leur descente pourrait être décisive pour éclairer les zones d'ombre qui demeurent autour de ce drame qui a décimé une famille. Malheureusement, les conditions de mer du jour ne permettent pas cette opération qui pourrait avoir lieu demain.

Frédéric Oblin, la Manche Libre.