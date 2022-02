Les Rolling Stones ont 50 ans !

Pas de concert événement ni de tournée en vue à court terme pour fêter cet anniversaire, mais un livre reprenant les photos de l'exposition, Rolling Stones 50 ("Rolling Stones, 50 ans de légende" en français). Un documentaire doit également sortir en septembre.

Clichés pris lors des tournées, mais aussi photos plus intimes du groupe répétant en studio ou se reposant entre deux prises, planches contacts, négatifs, rendent compte d'une carrière qui a révolutionné l'histoire du rock.

Signe des temps, une banque a pris la place du célèbre Marquee Club au 165 Oxford Street, où le tout nouveau groupe formé de Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards et trois autres musiciens a fait ses premiers pas sur scène le 12 juillet 1962.

Jagger et Richards, amis d'enfance, étaient alors âgés de 19 ans et Brian Jones, qui devait tragiquement mourir noyé dans sa piscine en 1969, avait 20 ans.

Rejoints ensuite par Bill Wyman et Charlie Watts, les rois de la provocation étaient loin de se douter qu'ils allaient devenir une référence pour des générations de musiciens, vendre plus de 200 millions d'albums, avec des tubes entrés dans la légende comme (I Can't Get No) Satisfaction ou Jumpin' Jack Flash.

Signe que leur popularité ne faiblit pas, les fans espèrent toujours qu'une tournée ou un concert va marquer l'anniversaire des 50 ans.

Interrogé par la BBC, Keith Richards laisse planer la possibilité d'un nouveau concert : "Il y a quelque chose dans les tuyaux, rien de définitif, mais on joue avec l'idée et on a eu quelques répétitions, on s'est vus dernièrement et ça fait du bien".

"Je pense que ça va arriver, mais je ne peux pas dire quand", ajoute-t-il, relançant les spéculations.

Le climat semble s'être apaisé depuis les coups de griffe au sein du duo central entre le charismatique Jagger et le turbulent Richards, connu pour ses riffs géniaux mais aussi sa consommation importante de drogues et d'alcool.

Des tensions ravivées en 2010 par une autobiographie de Keith Richards qui, entre autres flèches décochées à l'encontre de Jagger, lui reprochait d'avoir accepté d'être anobli par la reine Elizabeth, le surnommant ironiquement "Votre Majesté".

Les photos du livre et de l'expo plongeront les fans dans la nostalgie, sans parler des intéressés : Keith Richards a avoué qu'il se sentait "tout drôle" en regardant les débuts du groupe.

"C'est incroyable, la plupart des ces photos ... je me dis, 'mais où était le caméraman ?', je ne me souviens pas du tout avoir été là", s'amuse-t-il.

Le guitariste espère continuer de jouer aussi longtemps que possible : "Il y a encore de la vie dans la vieille carne", plaisante-t-il, avant de souhaiter "mourir en beauté".

La dernière tournée du groupe de légende remonte à 2005-2007, à l'occasion de l'album A Bigger Bang.

Une éventuelle tournée ne pourrait avoir lieu avant 2013. Et Mick Jagger a démenti récemment sur Twitter que le groupe se produirait à l'occasion des Jeux Olympiques qui commencent le 27 juillet à Londres.

En attendant un hypothétique retour, les fans peuvent se rabattre sur l'exposition, ouverte gratuitement à Somerset House du 13 juillet au 27 août.