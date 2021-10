Les 50 ans des Rolling Stones, en décembre sur Canal+

Sorti au cinéma en Angleterre et récemment diffusé sur HBO aux Etats-Unis, Crossfire Hurricane se montrera au public français via la chaîne cryptée. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Ron Wood et l'ancien membre Bill Wyman reviennent sur ces cinq dernières décennies, qui ont donné naissance aux tubes (I Can't Get No) Satisfaction, Paint It Black, Sympathy for the Devil ou encore Miss You.

Le titre du documentaire fait d'ailleurs référence à l'un de leur hit, Jumping Jack Flash, qui démarre par "I Was Born in a Crossfire Hurricane" ("Je suis né en plein coeur d'un ouragan")

Plusieurs extraits de concerts, images d'archives et enregistrements inédits ponctueront ce documentaire de Brett Morgen, qui ne s'aventura pas dans la sphère privée des musiciens, sans pour autant s'interdire d'évoquer leur style de vie très rock.