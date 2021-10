Les 50 ans des Rolling Stones: pas de tournée mais une compilation

A défaut d'une tournée, les Rolling Stones offriront à leurs fans une compilation avec deux inédits pour leur cinquantième anniversaire. Dans les bacs à travers le monde le 12 novembre, à l'exception des Américains et des Canadiens qui devront patienter un jour de plus, Grrr! regroupera les plus grands tubes de Mick Jagger et ses compères.

Leur premier single Come On, reprise de Chuck Berry sortie en 1963, intégrera le coffret au gorille à la langue tirée sur la pochette. Satisfaction, Start Me Up et Jumping Jack Flash ont bien sûr été retenus. Deux nouvelles chansons, enregistrées en août dernier à Paris, rejoindront la sélection : Gloom and Doom et One Last Shot. Ces titres marquent les retrouvailles en studio des Rolling Stones qui n'avaient pas sorti d'albums depuis Bigger Bang en 2005.

Grrr! sera disponible en quatre éditions : la version simple 3CD avec 50 morceaux, sa déclinaison deluxe, la version Super Deluxe compilant 80 chansons sur 4CD et le vinyle. Aucun prix n'a encore été communiqué.

Un documentaire pour les 50 ans des Rolling Stones

Le groupe formé à Londres en 1962 soufflera ses 50 bougies autour d'un documentaire retraçant leur carrière et dévoilant des enregistrements inédits. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts et Ronnie Wood iront de leur commentaires tout au long du film, de même pour les anciens membres Mick Taylor et Bill Wyman.

Réalisé par Brett Morgen, Crossfire Hurricane sortira dans certaines salles obscures anglaises en octobre, mois où il sera présenté au festival du film de Londres (10-21 octobre). Les Américains pourront découvrir le documentaire le 15 novembre prochain sur la chaîne HBO. La britannique BBC Two le proposera aussi sur son antenne avant fin 2012.