Agglo de Caen. RN13 : travaux dans le sens Cherbourg-Caen

À partir du 21 octobre et jusqu'au 31 octobre 2019, la nationale 13 sera en travaux dans le sens Cherbourg-Caen, entre les échangeurs "D217-Bretteville-l'Orgueilleuse" et "D14-Carpiquet-Authie", au niveau des communes de Rots, Carpiquet et Saint-Germain-la-Blanche-Herbe. La bretelle d'insertion "D613-Rots" sera fermée dans le sens Cherbourg-Caen.

La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest va renouveler la couche de roulement de la route. Cela occasionnera un basculement de la circulation dans le sens opposé.

Une déviation locale sera mise en place par la route de la Sablonnière, la rue du Poirier, la rue des Monts panneaux et la RD220 pour rejoindre l'échangeur de "D14-CarpiquetAuthie" et la RN13 vers Caen.

