France Monde. Cœur de pirate reprend Femme like U de K.Maro

Back dans les bacs, c'est la compil de cette fin d'année. Elle sera disponible le 18 octobre 2019, et on pourra notamment y retrouver Madame Monsieur, Shy'm, Arielle Dombasle ou encore Elodie Frégé. À l'heure actuelle, trois extraits ont d'ores et déjà dévoilé, Je danse le mia d'IAM à la sauce disco-pop de Corine, Angela de Saian Supa Crew version Mathieu Boogaerts et donc Femme like U de K.Maro dans une version envoûtante signée Cœur de pirate.

Cœur de pirate a revêtu sa plus belle tenue bling-bling pour les besoins du clip. Bob Kangol, survêt' Gucci mais aussi lunettes Dior : tous les codes du rappeur bling-bling des années 2000 sont réunis, sauf le flow. En effet, la version de Cœur de pirate n'a pas grand-chose à voir avec celle de K.Maro, mais celle-ci nous permet d'appréhender la chanson sous un autre angle.

Maintenant, on attend que K.Maro reprenne Cœur de pirate…