Caen. Bonne table à Caen : "Une cuillère carrée", nouvelle gourmandise près du port

C'est à la place du restaurant "Le coq noir", spécialiste des lasagnes en tout genre, qu'"Une cuillère carrée" s'est installée, le 17 septembre 2019. Roxane vous accueille dans une ambiance tamisée et sobre. Stefano, que l'on voit au loin, est aux fourneaux. Ce restaurant de 31 couverts, de type bistronome, terme à la mode pour désigner un bistro simple à la recherche de l'excellence gastronomique, propose uniquement des plats à l'ardoise. Produits frais garantis.

À chacun son motif dans l'assiette

Au menu du jour ce midi, une entrée sucrée-salée qui se compose d'un croustillant de pommes et camembert, avec sa sauce mangue. Mais je fais le choix d'une formule plat-dessert. J'opte alors pour les aiguillettes de canard à l'italienne, au détriment d'une limande au beurre blanc, accompagnée de pommes de terre aux herbes. Pourtant, le poisson de mon amie se décolle tellement bien de son squelette qu'il me donne presque envie. Mais ma viande, accompagnée de son petit mélange de roquette, tomates et câpres, et de pommes de terre aux herbes, est parfaite en bouche.

Le concept est aussi original sur la forme : chacune d'entre nous a un design d'assiette différent. Assiette rectangulaire pour l'une, ronde pour l'autre, fleurie pour la troisième. Un unique choix en dessert : le fondant au chocolat accompagné de sa glace vanille et de quelques amandes. Le tout pour 14,90€ que l'on déguste, évidemment, avec une cuillère carrée… Le combo parfait pour faire la sieste après le déjeuner.

22 rue de Bernières à Caen. Tél : 02 31 08 80 51. Mail : unecuillerecarree@hotmail.com.

A LIRE AUSSI.

Bonne table à Caen : la Vila Caelis, un petit gout de Portugal près de Caen

Bonne table à Caen : Comme un cheveu sur la soupe, assortiments végétariens