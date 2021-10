Caen. Bonne table à Caen : Bistropolitain, un nouveau nom en centre-ville

L'adresse est bien connue des habitués du centre-ville, et pourtant le décor a changé, le nom aussi. Au Bistropolitain, vous retrouverez les bases de ce qui faisait le Bureau, avec un petit quelque chose en plus.

Burgers améliorés

C'est installés dans de grands fauteuils en cuir, au pied d'une clinquante moto qui trône au centre de la vaste salle à manger, que nous nous penchons sur la carte. Au menu, les gros appétits apprécient les burgers, pizzas, fish & chips ou welsh. Mais la carte propose aussi des salades et un joli petit choix de poissons et fruits de mer et une petite touche normande avec un camembert rôti.

Mes amis se laissent respectivement tenter par une salade biquette, agrémentée de pomme, fromage de chèvre, noix, tomates et miel, et un fish & chips préparée dans les règles de l'art. J'opte de mon côté pour un burger, un peu cher (14,90€) mais original avec sa base de chèvre fondu et compotée d'oignons. Les portions sont copieuses, et si le choix des desserts et tentant, avec notamment un moelleux au chocolat, une tarte citron meringuée ou encore un cheesecake avec un coulis caramel beurre salé, il nous reste tout juste la place pour un café.

À noter sur les murs de la salle, les grands écrans qui projettent un certain nombre de rencontres sportives et qui servent aussi, d'après les affiches qui ornent le bar, à animer quelques soirées karaoké ou animations thématiques. Le Bistropolitain accueille également des dîners spectacles et des concerts.

Pratique. 41 bd Maréchal Leclerc à Caen. Tél. 02 31 45 35 84.

