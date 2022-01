Cherbourg-Octeville. Cotentin : quatre-vingt-cinq vélos électriques disponibles à la location

Depuis le lundi 30 septembre 2019, des vélos à assistance électrique (VAE) sont disponibles à la location longue durée dans le Cotentin (Manche).

La communauté d'agglomération qui a lancé cette opération a ouvert les inscriptions pour la location le 23 septembre 2019, et les 40 vélos engagés, rien qu'à Cherbourg, ont tous été réservés. Il resterait encore des places pour les autres communes comme aux Pieux par exemple. Arnaud Catherine, conseiller délégué à l'agglomération du Cotentin, et maire adjoint à Cherbourg-en-Cotentin en charge de la transition énergétique :

Arnaud Catherine Impossible de lire le son.

Une location de 3 à 12 mois

Ces vélos de ville enregistrent une autonomie de soixante à quatre-vingts kilomètres, selon les conditions météorologiques (vent) et le relief. L'avantage pour l'agglomération, par rapport à un vélo "classique", est que tout le monde peut pédaler. "Même les personnes qui ne sont pas sportives peuvent rouler en vélo électrique", défend Arnaud Catherine :

Arnaud Catherine Impossible de lire le son.

Nous lançons avec @leCotentin la première expérimentation de location de vélos à assistance électrique sur tout le territoire .@CherbourgEnCot renoue avec la mobilité douce. A l'image d'une sortie de l'Arsenal il y a quelques décennies. #bougezautrement pic.twitter.com/35WVyBvsnt — Arnaud Catherine (@arnaudccc) September 20, 2019

Ces vélos ne sont pas accessibles en libre-service, mais sont bien loués pour des longues durées aux usagers, pour 3 mois au minimum, renouvelables trois fois consécutivement, soit un an au maximum. La location au trimestre est fixée à 75 euros, et le tarif est dégressif en cas de renouvellement : 120 euros le semestre et 200 euros l'année. Un dépôt de garantie de 500 euros est demandé au moment de la location du vélo.

Pour louer un vélo électrique, contactez l'association Fil et Terre, au 06 61 95 58 90, du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 18h15, ou à l'adresse mail : mobilite.vae@fil-et-terre.fr, elle conviendra avec vous d'un rendez-vous et vous donnera le Pôle de proximité le plus proche de chez vous pour le retirer.

Quatre-vingt-cinq vélos électriques sont répartis sur le territoire du Cotentin. - Communauté d'agglomération du Cotentin

Une aide pour l'acquisition de son propre vélo électrique

Pour inciter les usagers à privilégier ce mode de transport écologique, le Conseil communautaire s'apprête à délibérer en faveur d'une aide, pour les usagers qui voudraient acheter un vélo à assistance électrique (VAE), à hauteur de 15 % du montant du vélo acheté, plafonnée à 200 euros.

Une phase de test en vue du Plan de déplacements du Cotentin

Le stock initial de vélos va rapidement s'écouler, si on en croit la forte demande des usagers en seulement une semaine. Arnaud Catherine prend la mesure du nombre réduit mis à la disposition des habitants, mais il s'agirait avant tout d'une phase de test, avant d'en déployer davantage, si besoin : "On essaie d'expérimenter de nouvelles mobilités, pour qu'à terme, nous puissions adapter le Plan de déplacements du Cotentin, lancé en 2017", a-t-il déclaré.

Dernièrement, deux moyens de transport en commun ont été mis en place afin d'observer la demande des habitants. Depuis le 1er juillet 2019, ceux de la Saire (Bretteville, Digosville, le Mesnil-au-Val) peuvent réserver un trajet sur l'application "La Saire TAD", dans un véhicule de neuf places qui dessert 22 arrêts sur l'ensemble du territoire jusqu'à Tourlaville.

"Un succès", selon l'agglomération, puisque trois mois après son lancement, près de 1 800 passagers ont été enregistrés. Ce service de Transport à la demande (TAD) sera expérimenté jusqu'en janvier 2020.

Une navette électrique a, quant à elle, été mise en place cet été, du 1er juillet au 21 septembre 2019, dans le centre-ville de Cherbourg. Ce dispositif a permis de recenser 15 630 voyageurs sur cette période.