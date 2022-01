Caen. Quatre-vingts animations pour la Fête de l'énergie en Normandie

La Fête de l'énergie se déroule du 4 au 27 octobre 2019 en Normandie. Cette opération, pilotée par l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), propose, entre autres, des balades thermographiques, une formation aux économies d'électricité, des spectacles, des conférences, des rencontres avec des professionnels, des visites de maisons, de copropriétés et de chaufferies municipales. Ces animations, centrées sur les économies d'énergie, ont pour objectif de faire découvrir l'Ademe au grand public. "L'Ademe est un service public qui permet de conseiller les particuliers sur l'énergie de leur habitat et sur la manière d'entreprendre une rénovation énergétique", indique Loïc Leproust, ingénieur bâtiment de la direction régionale Normandie. L'objectif est notamment de favoriser une isolation totale des habitations.

Réduire sa consommation d'énergie

Dans le cadre de cet événement, Claude Renouf a accepté de faire visiter sa maison en cours de rénovation, maison située dans le quartier Saint-Paul à Caen (Calvados). Elle sera ouverte au grand public le 26 octobre à 10h30. Pour son projet, il a fait appel à un audit, ce qui permet, selon Loïc Leproust, "d'adopter le projet d'isolation pour les particuliers et d'obtenir une aide financière de la Région". "J'ai obtenu 800 euros d'aide pour l'étude thermique et 9 200 euros de la Région, pour une rénovation à hauteur de 100 000 euros" indique le propriétaire. Sa consommation d'énergie doit théoriquement passer de 482kwh à environ 118kwh une fois les travaux achevés.

Pratique. Des animations sont organisées dans toute la Normandie du 4 au 27 octobre. Pour en savoir plus et connaître le programme de tous les départements, rendez-vous sur normandie.infoenergie.org

A LIRE AUSSI.

Le Havre Smart Port City : 10 ans pour devenir un territoire innovant

Rénovations, chauffage... La fête de l'énergie débute en Normandie

Le gouvernement complète ses mesures pour la rénovation énergétique des bâtiments

Logement : des aides pour faire baisser la facture énergétique