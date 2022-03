Calvados. Un site internet recense le potentiel solaire des bâtiments

Installer un panneau solaire sur son toit, cela vaut le coup ou pas ? Depuis le vendredi 1er novembre 2019, la plateforme internet www.soleil14.fr aide désormais les particuliers, les entreprises ou les collectivités à répondre à cette question.

L'ensemble des bâtiments du département ont été cartographiés selon leur orientation, l'ensoleillement, l'inclinaison du toit, les ombres… C'est la start-up In Sun We Trust qui l'a réalisée cette étude, à la demande des 16 intercommunalités et du syndicat des énergies du Calvados. Elle se charge aussi de mettre en relation ceux qui souhaitent se tourner vers le solaire avec des professionnels agréés. De quoi éviter les arnaques et les idées reçues.

D'autres collectivités en Normandie

"On peut habiter dans le nord de la France et faire des économies substantielles, confirme David Callegari l'un des fondateurs d'In Sun We Trust, mais cela dépend évidemment de l'orientation, l'ensoleillement, etc. et aussi de votre consommation d'énergie. Le simulateur apporte un résultat scientifique pour faire un choix éclairé."

Le cadastre offre une estimation précise de la production à 3 % près. In Sun We Trust travaille aussi avec la communauté urbaine d'Alençon (Orne) et la Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche. D'autres collectivités normandes proposeront elles aussi un cadastre prochainement.

