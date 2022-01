Rouen. Football : la descente aux enfers continue pour Quevilly Rouen Métropole

Le match.

Le match avait mal débuté pour les Rouges et Jaunes, qui encaissaient un premier but à la 36e minute sur un corner mal dégagé et transformé par Diarrasouba. Ils rentraient au vestiaire sur ce score de 1-0. La suite n'allait pas être meilleure pour les joueurs de Manu Da Costa, qui se faisaient breaker par Odzoumo à la 57e minute de jeu (2-0). Malgré tout, les Normands parvenaient à réduire le score trois minutes plus tard par Killian Sanson. Un espoir de courte durée puisque quelques minutes plus tard, les Corses reprenaient deux buts d'avance. Le dernier mot est revenu aux joueurs de QRM qui réduisaient une nouvelle fois la marque par Lamine Ndao mais bien insuffisant pour ramener quelque chose de l'Ile de Beauté.

Au classement, la situation se complique car QRM compte maintenant six points de retard sur le premier non-relégable. Toujours dernier, Quevilly Rouen Métropole essaiera de débloquer son compteur de victoire en recevant le Puy, le vendredi 4 octobre 2019.