Rouen. Football : Quevilly Rouen Métropole se reprend les pieds dans le tapis

Le match.

C'est une nouvelle défaite, la cinquième déjà cette saison pour les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime). Le vendredi 20 septembre 2019, les joueurs de l'agglomération rouennaise ont vu le match basculer à la 50e minute suite à un corner transformé en but par les Avranchinais. Pas assez pesants en phase offensive, les Rouges et Jaunes ne parviendront pas à revenir dans la rencontre et s'inclinent finalement sur la plus petite des marges (1-0).

🗣 "Je pense qu'un match nul aurait pu être équitable. Mais une chose est sûre, nous ne méritions pas plus."

🔗 https://t.co/rCjM6Gl5Ej#NationalFFF pic.twitter.com/O82KUTxfrF — Quevilly Rouen M. (@QRM) September 20, 2019

Au coup de sifflet final, Manu Da Costa regrettait l'absence de ses joueurs sur le but adverse. Mais il ne se dit pas résigné pour autant, malgré une situation très compliquée au classement. "Il me reste des idées", assurait-il.

Pour relever la tête et viser une première victoire cette saison, ses joueurs ont rendez-vous le vendredi 27 septembre 2019 en Corse, à Bastia Borgo.