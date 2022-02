Les conseils pour la route des vacances!

Quels sont les différents reflex à adopter pour prendre la route des vacances sereinement ?

Avant de partir

- Reposez-vous les jours précédents votre départ en vacances afin de prendre la route reposé. Ne prenez pas la route si vous êtes fatigué.



- Evitez de prendre la route aux horaires réputés difficiles (début d'après-midi ou nuit notamment entre 3h00 et 5h00), en cas de mauvaises conditions climatiques ou de visibilité (pluie, vent violent) ou en cas de fort trafic routier identifié.

- Ne consommez pas d'alcool avant de prendre le volant.

Dans la voiture

- Rangez votre téléphone portable quand vous êtes au volant ou confiez-le à l'un de vos passagers. Conduire en téléphonant est dangereux, et cela même avec un kit mains-libres. Vous aurez tout le temps de prendre connaissance de vos messages lors des pauses. Assurez-vous néanmoins de disposer d'un système mains-libres à bord du véhicule si vous ne parvenez absolument pas à couper votre téléphone sur la route.

- Assurez-vous du bon état de fonctionnement du véhicule et de ses pneus avant de prendre la route.

- Vérifiez la présence dans la voiture des papiers du véhicule et des conducteurs.

- Vérifiez que les équipements de sécurité obligatoires (gilet de sécurité réfléchissant et triangle de signalisation) sont dans votre véhicule.

- Attachez correctement votre ceinture de sécurité. La ceinture doit entourer les hanches et la sangle épaulière doit recouvrir le torse.

- Installez les enfants de moins de 1,35 m et de moins de 36 kg dans un siège enfant (siège dos à la route ou siège harnais) ou dans un rehausseur fixé à la banquette arrière et retenu par une ceinture de sécurité selon la réglementation en vigueur et la morphologie de l'enfant (poids et âge). N'installer un siège enfant dos à la route sur le siège passager qu'après avoir désactivé l'airbag avant passager.

- Installez votre animal de compagnie dans une cage fermée calée sur le sol ou fixée sur un siège ou dans le coffre séparé du conducteur par une grille ou un filet de protection pour un animal de grande taille.

- Réglez les appuie-têtes en hauteur et en inclinaison à la morphologie des occupants

- Prenez de bonnes lunettes de soleil dotées de verres polarisants pour protéger vos yeux contre l'éblouissement du soleil pendant la journée.

- Prenez les cartes routières dont vous avez besoin si vous n'avez pas de GPS.

- Prenez de l'eau pour boire sur la route.

- Ne placez pas d'objet sur le couvercle d'airbag passager, et encore moins les jambes.

- Ne placez que des vêtements ou des bagages très légers sur la plage arrière. En cas de freinage brusque, les objets lourds se transforment en dangereux projectiles.

- Installez les bagages lourds au fond du coffre à bagages

- Si vous transportez des vélos à l'arrière, la plaque d'immatriculation et les feux clignotants doivent rester visibles.

- Si vous transportez des objets sur le toit, ils ne doivent pas dépasser l'extrémité du capot du véhicule.

- Informez-vous sur le code de la route, les limitations de vitesse, les équipements de sécurité obligatoires, le taux d'alcoolémie autorisé et les éventuelles vignettes routières obligatoires de votre pays de destination si vous partez en vacances à l'étranger. Le permis de conduire du pays est valable dans tous les pays d'Europe.

Sur la route

- Respectez les limitations de vitesse

- Respectez les distances de sécurité entre votre véhicule et ceux qui l'entourent. Au minimum, il doit y avoir un intervalle correspondant à 2 secondes entre votre véhicule et celui que vous suivez. Sur autoroute, cet intervalle de temps représente environ 90 mètres et de deux lignes blanches de bande d'arrêt d'urgence.

- Réduisez votre vitesse et respectez un intervalle de sécurité plus grand en cas de pluie. En cas de pluie, la vitesse maximale sur autoroute passe de 130 km/h à 110 km/h et à 100 km/h sur les autoroutes normalement limitées à 110 km/h.

- Nettoyez régulièrement votre pare-brise sur la route pour ne pas être gêné par des insectes collés

- Faites des pauses toutes les deux heures d'environ dix minutes. Faites des exercices de décontraction lors des pauses.

- Surveillez régulièrement votre vitesse lorsque vous sortez d'une longue portion l'autoroute.

- Arrêtez-vous dans une aire d'autoroute au premier signe de somnolence (bâillements, clignement des yeux, tête lourde, nuque raide, engourdissements, …).