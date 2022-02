Groundation, Carmen Maria Vega, Stuck in the Sound à Art Sonic 2012!

Pour la troisième année consécutive, l'équipe du Festival Art Sonic de Briouze reste fidèle à sa mission de toujours : défricher les terres méconnues, brasser rock, reggae, métal, pop, électro, punk, chanson, ou même comédie musicale pour proposer une programmation alternative.

Vendredi 20 juillet

Suicidal Tendencies, The Toy Dolls, Le pied de la pompe feat. Guizmo (Tryo) + Zeitoun (La Rue Ketanou) + Alee, Dagoba, Succes, Kanka, Airnadette, la comédie musiculte, Hykario, Godon Melon

Samedi 21 juillet

Groudation, Carmen Maria Vega, Stuck in the sound, Dakanil, No One is Innocent, Didier Wampas & the Bikini Machine, The Toxic Avenger Live, The Decline, Vel vs Propeace Area. Plus des découvertes régionales : Goodbye Horses (Caen) / Nobody's straight (Alençon). Et après-midi gratuit "Kid Sonic" pour les enfants avec : CHhocolate Donuts et DJ Babbs

Tarif. pour un pass journée, il faudra compter 22 € en prévente (hors frais de location) et 26 € sur place. Pour le pass 2 jours, 36 € en prévente (hors frais de location) / 44 € sur place.

Plus d'infos sur festival-artsonic.com