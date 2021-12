Caen. Université de Caen : santé, droit, Staps et psycho toujours au top

Au 16 septembre 2019, ils sont déjà 25 545 étudiants inscrits à l'université de Caen (Calvados), soit environ un millier de plus que l'an dernier à la même époque.

On retrouve notamment 5 715 nouveaux bacheliers inscrits en première année de Diplôme universitaire de technologie (DUT), de licence ou de Première année commune d'études de santé (Paces). Quatre formations regroupent à elles seules la moitié des néo-bacheliers (49%), il s'agit de la Paces, qui truste la première place, suivie du droit, des sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps) et enfin de la psychologie.

720 étudiants dans le dispositif "Oui si"

Un peu plus de 99 % des bacheliers qui avaient demandé à intégrer l'université de Caen ont obtenu une place. Cependant, parmi eux, 720 seront plus particulièrement accompagnés, selon le fameux dispositif "Oui si" de Parcoursup. Ils n'ont pas le profil idéal pour la formation choisie, mais seront aidés grâce à du soutien, un tutorat, des remises à niveau, un suivi par un directeur d'études… Parmi eux, 38 étudiants admis en licence de physique, chimie, mécanique et électronique suivront un parcours adapté : quatre ans d'études au lieu de trois, avec une mise à niveau au premier semestre dans les matières scientifiques.

Parmi les nouveautés à l'université de Caen cette année, on peut citer un Diplôme universitaire dédié aux étudiants en exil ou encore une section à horaires aménagés à l'IUT de Caen, pour permettre aux sportifs de haut niveau de concilier études et entraînements quotidiens. Par ailleurs, cette rentrée 2019 est aussi celle de la fusion des trois IUT de Cherbourg (Manche), Alençon (Orne) et Caen, sous la dénomination IUT Grand Ouest Normandie.

