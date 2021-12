Le Havre. Voile : 120 skippers pour la Transat Jacques Vabre 2019

C'est la dernière ligne droite. Les 120 skippers de la 14e édition de la Transat Jacques Vabre ont été présentés lors d'une conférence de presse, mardi 17 septembre 2019 à Paris.

La Transat partira du Havre le dimanche 27 octobre 2019, pour rejoindre Salvador de Bahia au Brésil. La cité Océane qui sera en fête dès le 18 octobre avec l'ouverture du village autour du bassin Vatine. Il est fréquenté à chaque édition par des milliers de curieux. C'est toujours un moment très apprécié des navigateurs. Ils ont l'occasion d'échanger avec le public.

Pour l'édition 2019, 60 équipages (27 en Class 40, 30 en IMOCA et 3 en Multi50) sont inscrits pour cette traversée de l'Atlantique en duo, ce qui représente 120 skippers. Ils étaient donc tous réunis mardi 17 septembre 2019 au théâtre de la tour Eiffel à Paris.

Le Havrais Charlie Dalin en favori

Basile Bourgnon, le fils de Laurent, à tout juste 17 ans sera le plus jeune de ces skippers. Il évoluera en Class 40. Le Breton Marc Guillemot, à 60 ans, bat le record de participations. Il en est à sa huitième (dont une victoire en 2009).

Lors de la précédente édition en 2017, c'est le duo Thomas Coville et Jean-Luc Nélias qui s'était imposé, mais en Ultim. Ces géants des mers ne seront pas au départ cette année. En IMOCA, Jean-Pierre Dick et Yann Eliès étaient arrivés en tête. Yann Eliès qui repart en 2019 avec un certain Charlie Dalin. Le Havrais rêve du coup de victoire.

