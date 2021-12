Caen. Un exercice maritime de grande ampleur au large de Caen

Un porte-conteneur et un pétrolier qui entrent en collision en baie de Seine : c'est le point de départ d'un exercice maritime de grande ampleur mené au large de Caen (Calvados) du mardi 17 au jeudi 19 septembre 2019.

Deux opérations simultanées

Organisé par la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, en collaboration avec la préfecture du Calvados, il permet de tester la coordination des secours et différents services, en mer comme à terre. Le scénario a la particularité d'entraîner les différents acteurs à deux opérations maritimes simultanées : l'assistance à un navire en difficulté et la lutte contre une pollution en mer.

Plusieurs bateaux, appartenant à l'État ou à des particuliers, mais aussi des moyens aériens sont mobilisés sur cet exercice de trois jours.

Ce type d'exercice est réalisé régulièrement sur la façade, afin de prévenir les accidents. En mars 2018, une collision, bien réelle celle-là, entre un bateau de pêche et un cargo au large de Cherbourg avait nécessité le déploiement d'importants moyens, afin de remorquer le navire retourné jusqu'au Havre (Seine-Maritime). "Deux catastrophes sont évitées de justesse chaque mois, sur la façade" avait rappelé le préfet maritime de l'époque.

