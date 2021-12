Montville. Crèche et immeubles : inaugurations en série à Montville

Deux nouveaux immeubles avec 32 logements et une crèche à Montville (Seine-Maritime). Lundi 16 septembre 2019, ces nouveaux bâtiments ont été inaugurés : "Cette opération permet d'étoffer l'offre locative et de répondre à une forte demande d'accueil de jeunes enfants. La crèche précédente n'était plus en capacité de répondre aux besoins croissants des familles", explique Myriam Travers, maire de Montville.



Des logements intergénérationnels

Cette nouvelle crèche halte-garderie offre 15 nouvelles places pour les petits de Montville. Tandis que les nouveaux immeubles permettent une "offre de logements locatifs sociaux majoritairement accessibles aux seniors et personnes à mobilité réduite. Cette opération de mixité sociale et intergénérationnelle illustre l'importance du logement pour faire vire les principes de solidarité et de maintien de l'attractivité des territoires urbains".

La plaque de la crèche a été dévoilée par le élus. - Christian Pedron

Habitat 76, qui met en location ces logements, pointe du doigt les économies d'énergie des nouveaux bâtiments. "L'ensemble s'inscrit dans la stratégie de production durable d'habitat 76 avec une réduction de 20% des consommations par rapport aux exigences de la réglementation thermique, ils sont gages de charges maîtrisées pour les résidents", précise Vincent Paturel.

Les nouveaux immeubles du Mont Réal à Montville. - Christian Pedron

