Pour sa nouvelle saison 2019, le Cirque-théâtre d'Elbeuf rayonne !

C'est sous forme de séquences que s'organise la nouvelle programmation du Cirque-théâtre d'Elbeuf (Seine-Maritime). Yveline Rapeau, directrice du Cirque-théâtre, convie de grandes stars du cirque mais aussi des compagnies très prometteuses. Elle nous parle de ces choix :

Quelle est votre ligne éditoriale ?

"Lorsque je suis devenue directrice de la structure en 2015, le Cirque-théâtre bénéficiait déjà d'une belle renommée acquise au cours des dix dernières années. Il me tenait à cœur de développer encore davantage sa notoriété tant sur le territoire national que sur celui de la Métropole mais aussi de développer toutes les potentialités que peuvent offrir les synergies entre La Brèche et le Cirque-théâtre qui forment ensemble une plateforme des arts du cirque. Le Cirque-théâtre a une vocation de soutien à créativité et à la diffusion : mon objectif est, bien sûr, d'offrir une meilleure visibilité sur la richesse et la diversité du cirque contemporain. C'est le but du festival Spring en seconde partie de saison qui est un temps fort de sa programmation et ne cesse de grandir depuis 2011. Enfin le Cirque-théâtre contribue à promouvoir le cirque contemporain bien au-delà de ses murs et de la temporalité de la saison. C'est aussi un tremplin pour des compagnies émergentes."

Quels sont vos choix de programmation qui en découlent ?

"Cette année, nous organisons nos spectacles par séquences : Bienvenue au jeune public, Grand format ou encore Sous chapiteau. La première séquence baptisée Bords de Seine début septembre était une rencontre avec le public, une sorte de balade qui commence en ville pour finir au cirque, une invitation, pour inciter les spectateurs à fréquenter la salle. Le Temps fort fin septembre c'est notre Temps des créations. Dans ce cadre nous présenterons la plus grande formation de portée acrobatique au monde : la Cie XY. Dans cette première partie de saison nous retrouverons des stars largement confirmées comme la Cie XY mais aussi des stars émergentes qui ont su nous convaincre par la qualité de leur prestation comme le collectif féminin Bekkrell avec leur Clinamen Show et Rafael de Paula qui imagine une performance surprenante au mât chinois : ce sont deux jeunes compagnies qui assurent une entrée de saison vraiment tonitruante. Les festivités se poursuivent ensuite avec Terabak de Kyiv ; un cabaret très joyeux né grâce à la collaboration de Stéphane Ricordel et du groupe de rock ukrainien Dakh Daughters."

Quelle sera la tonalité de cette saison ?

"Ce sont tous des spectacles décalés et le ton est souvent déjanté comme en témoigne Les Hauts plateaux de Mathurin Bolze qui établit la jonction entre théâtre et cirque : c'est un humour très caustique ! L'humour a son rôle à jouer, mais il prend des formes très variées. Vol d'usage est un spectacle très visuel et burlesque. C'est une spéciale dédicace au jeune public même si le spectacle n'a pas été spécialement conçu pour les enfants ; c'est en tout cas à voir en famille. Il s'agit d'un duo formé au Centre national des arts du cirque de Châlons qui combine le travail de la sangle et du vélo acrobatique et c'est vraiment très poétique. Dans le cadre de la séquence Bienvenue au jeune public on accueille aussi le spectacle loop qui innove également car les jongleurs utilisent des anneaux mous et renouvellent ainsi la technique du jonglage. Ce qui nous a plu particulièrement dans ce spectacle c'est l'innovation, le détournement et le désir de reconquérir, de se réapproprier des disciplines historiques. Même dans le jonglage on peut trouver à conquérir des territoires nouveaux. Enfin, quels que soient les spectacles présentés, nous valorisons la créativité et la virtuosité et nous souhaitons nous ouvrir aussi à l'international. Nous sommes d'ailleurs heureux d'accueillir le Nouveau cirque du Vietnam avec une toute nouvelle création !"

Programme sur cirquetheatre-elbeuf.com

