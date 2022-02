Découvrez le nouveau clip de Train dans "50 Ways To Say Goodbye"

Composé de onze titres, ce sixième opus a été enregistré entre San Francisco et Los Angeles avec Butch Walker.

Le leader Patrick Monahan affirmait lors des différentes interviews accordées à la presse américaine que la majorité des titres avait été écrite durant la tournée suivant la publication de l'album "Save Me, San Francisco". Nous retiendrons également de ce nouvel album les chansons "This'll Be My Year" et "Feels Good At First", dévoilées quelques semaines avant sa sortie sur le site internet officiel de Train.

Aujourd’hui focus sur le titre "50 Ways To Say Goodbye", regardez comment Patrick Monahan chante devant un légume ou comment une jolie blonde se casse la figure dans les escaliers ou cuit littéralement dans une cabine à UV...