Le clip du nouveau hit de Flo Rida "Let It roll"

A l'heure actuelle, le titre "Let It Roll" n'est pas encore connu du grand public car il n'a pas été envoyé pour diffusion dans les différentes radios. Extrait du nouvel album de Flo Rida,"Let It Roll" sera disponible à la sortie du nouvel album de Flo Rida chez vos disquaire le 25 juin.



Hormis le titre "Wild Ones", le quatrième opus du rappeur américain a précédemment été défendu par "Good Feeling" pour lequel il s'est inspiré du tube "Levels" du DJ Avicii et agrémenté d'un sample du célèbre "Something’s Got a Hold on Me" d'Etta James.

Plus récemment, c'est "Whistle" qui a fait son apparition accompagné d'un clip aux couleurs de l'été. Actuellement bien positionné dans les charts et plébiscité, le titre est en bonne voie pour devenir l'un des hits de l'été.



A noter que le chanteur RedFoo de LMFAO a été convié à enregistrer un nouveau morceau intitulé "Run" récemment dévoilé sur la Toile.