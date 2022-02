Bref, la série "Bref" c'est terminée !

"Bref. On arrête 'bref'", martèlent les créateurs Kyan Khojandi, Bruno Muschio et Harry Tordjman, ce vendredi 29 juin, sur Twitter et Facebook.

"Notre leitmotiv depuis le début était de surprendre, vous comme nous et nous avons maintenant le sentiment, l'intime conviction que le dessin est fini et qu'il serait dommage de colorier la table. Nous avons grandi avec ces séries américaines qui bien souvent faisaient "la saison de trop" et nous ne voulions pas tomber dans ce piège que nous sentions venir", poursuivent-ils dans leur long message de remerciements et d'explications.

Les deux derniers épisodes de Bref, soient le 81e et le 82e, seront dévoilés le 12 juillet prochain sur Canal+, dans le cadre d'une émission spéciale du Grand journal, en présence de Kyan Khojandi, Bruno Muschio et Harry Tordjman.

En attendant cette date, un épisode inédit sera diffusé chaque soir dans le rendez-vous de Michel Denisot, à compter du 2 juillet prochain.