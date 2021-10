Bref en DVD et Blu-ray

Succès télévisé de la saison dernière, la série Bref sera disponible en intégralité, soit ses 82 épisodes, en DVD et Blu-ray dans un même coffret le 23 octobre prochain. Vendues au prix de 24,99€, ses deux éditions embarqueront cinq heures de bonus composées de documentaires, making of, commentaires audio et coulisses du show.

Pour les inconditionnels de la série diffusée sur Canal+, un coffret comprenant en plus un livre de 128 pages et une clé USB de 2Go sera également commercialisé pour 49,99€.

A l'occasion de la sortie vidéo de Bref, une soirée spéciale sera organisée par la salle parisienne du Grand Rex le 23 octobre prochain. Pendant cinq heures, les spectateurs pourront revivre les épisodes de la série en compagnie de ses acteurs. Les billets sont en vente au prix de 30€.

Bref, l'histoire d'un trentenaire, chômeur et célibataire à la vie banale, a connu un succès fulgurant depuis sa première diffusion sur la chaîne cryptée, le 29 août 2011. Au bout d'un mois, le rendez-vous d'une minute attirait déjà de 2,5 millions de téléspectateurs, sans compter le nombre de vidéos vues en replay.

Applaudi pour son rythme, sa narration originale et son humour inspiré du quotidien, Bref compte près de trois millions de fans sur Facebook, ce qui en fait l'une des émissions télévisées les plus populaires sur le réseau social.