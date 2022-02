Florian Diesnis impatient de reprendre

L'arrière de 24 ans s'est inscrit comme un élément majeur du dispositif normand, autant par son rendement offensif qui avoisine généralement les vingt points par match que par son souci des tâches défensives.

Il a "passé un cap" la saison dernière, de son propre aveu. "Plutôt que de faire des hauts et des bas comme dans le passé, je suis resté sur une ligne haute. Quand tu as confiance en toi et que l'équipe partage cette confiance, tu es poussé vers le haut."

Blessure délicate à digérer

Le Lexovien a pourtant subi un brutal coup d'arrêt en février. Victime d'une sévère entorse à la cheville, il a vécu sur le banc les derniers mois de compétition. Depuis, Florian Diesnis n'a plus joué au basket. "On fait au mieux mais c'est long, témoigne-t-il. J'ai des inquiétudes. Pour un sportif, ce n'est jamais rassurant d'être blessé. C'est d'autant plus compliqué pour moi qui ai beaucoup de mal à rester immobile. Quand je regarde les gars, j'ai tout qui tremble. Je suis en train de bouillonner, j'ai très, très envie de reprendre !"

Normalement, le bondissant caennais sera apte pour la reprise de l'entraînement. Il s'y présentera avec ambition. "On a tous envie de monter, de créer un choc dans notre poule et de montrer que les jeunes ont grandi."