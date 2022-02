A voir : les sorties cinéma du mercredi 27 juin

Voici notre sélection des sorties de la semaine :

L'âge de glace: la dérive des continents (en 3D dans les alles équipées)



Film d'animation américain



Voici le 4ème épisode tant attendu. Alors que Scrat poursuit inlassablement son gland avec toujours autant de malchance, il va cette fois provoquer un bouleversement d’une ampleur planétaire… Le cataclysme continental qu’il déclenche propulse Manny, Diego et Sid dans leur plus grande aventure. Tandis que le monde bouge au sens propre du terme, Sid va retrouver son épouvantable grand-mère, et la petite troupe va affronter un ramassis de pirates bien décidés à les empêcher de rentrer chez eux...

Un bonheur n'arrive jamais seul



Comédie romantique française avec Sophie Marceau, Gad Elmaleh, Maurice Barthélémy..



Sacha aime ses amis, son piano, la fête. La nuit, il joue dans un club de jazz et séduit des jolies filles. Il vit dans l’instant, pour le plaisir. Sans réveil-matin, sans alliance, sans impôt.

Charlotte a trois enfants, deux ex-maris et une carrière professionnelle à gérer. Elle n’a aucune place pour une histoire d’amour. Tout les oppose. Ils n’ont rien à faire ensemble…

Ils sont faits l’un pour l’autre.



La part des anges

Comédie dramatique européenne de Ken Loach



A Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille, est constamment rattrapé par son passé de délinquant. Il croise la route de Rhino, Albert et la jeune Mo lorsque, comme eux, il échappe de justesse à la prison mais écope d’une peine de travaux d’intérêts généraux. Henri, l’éducateur qu’on leur a assigné, devient alors leur nouveau mentor en les initiant secrètement… à l’art du whisky ! De distilleries en séances de dégustation huppées, Robbie se découvre un réel talent de dégustateur, bientôt capable d’identifier les cuvées les plus exceptionnelles, les plus chères. Avec ses trois compères, Robbie va-t-il se contenter de transformer ce don en arnaque - une étape de plus dans sa vie de petits délits et de violence ? Ou en avenir nouveau, plein de promesses ? Seuls les anges le savent…

Starbuck

Comédie québecoise



Alors qu’il s’apprête à être père, David Wosniak, éternel adolescent de 42 ans, découvre être le géniteur anonyme de 533 enfants déterminés à le retrouver.

La clinique de l'amour

Comédie franco-belge et luxembourgeoise avec Bruno Salomone



"La clinique de l’amour !" c’est "Urgences" traité à la manière de "Y-a-t-il un pilote dans l’avion ?" et "Un poisson nommé Wanda".

Richard Molinet, le programmateur du cinémoviking à Saint Lô nous a présenté son coup de coeur en rouge (L'âge de glace 4) et nous parle aussi de la programmation de la semaine à Saint Lô. (player en bas de l'article)

"Cinémoviking" Esplanade Jean Grémillon (à coté de la gare) 50.000 SAINT-LÔ www.cinemoviking.fr