Le Melting Potes, un mélange des genres quai Hamelin

Il fait beau. “Le Melting Potes” dispose de quelques tables à l’extérieur. Je m’installe. Les formules sont inscrites à la craie sur un tableau : plat seul, 7,90€ ; plat + café, 8,90€ ; entrée + plat ou plat +dessert, 10,40€ . Enfin, entrée + plat + dessert, 12,60€. Les tarifs ne sont vraiment pas élevés. Ce jour-là, le serveur me propose en entrée une terrine maison, une salade normande ou du melon au Porto. J’opte pour cette dernière proposition, servie sur quelques feuilles de salade. Le Porto, au lieu d’être au coeur du fruit coupé en deux, se trouve dans une verrine. C’est délicat.

“Le soir, on change de registre”

En plat, salade Kebab, hampe grillée ou pâtes à la bolognaise sont proposées. La première option me tente. Le résultat, accompagné de quelques frites, est pertinent et la sauce, un petit délice ! En dessert, je choisis un cheese cake aux fraises. Rare à la carte d’autres établissements caennais. En réglant la note (15,60€ avec un verre de vin), le serveur m’indique : “Le soir, on change de registre”. En effet, “Le Melting Potes” revêt un nouvel habit et propose à ses clients des tapas. Olé !



Pratique. Le Melting Potes,14 quai Hamelin à Caen. Tél. 02 31 52 85 03.