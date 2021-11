Caen. Hockey-sur-Glace (D1) : des Drakkars solides l'emportent face à Dunkerque

Ce mardi 27 août 2019, les Drakkars de Caen (Calvados) disputaient leur quatrième match amical face à Dunkerque à la Patinoire de Caen la Mer. Les Drakkars, qui ont perdu leur dernier match amical face à Tours sur le score de 5 à 2, avaient à cœur de rebondir.

Le match

C'est chose faite ! En première période, ce sont les Caennais qui ont mis la main sur le palet. Malgré cela, il n'y a eu que très peu d'occasions à se mettre sous la dent du fait que les deux équipes étaient éreintées physiquement. La domination stérile des Drakkars n'a pas permis d'ouvrir le score dans les vingt premières minutes. Il a fallu ajouter à cela un manque de lucidité qui a entraîné beaucoup de déchets techniques.

Festival de buts en deuxième période

Le deuxième tiers du match fut lui complètement différent. Les deux équipes, moins disciplinées tactiquement, se sont d'avantages projetées vers l'avant ce qui a ouvert des espaces permettant d'avoir plus d'occasions. Il n'aura fallu que quelques minutes pour voir Pierre Antoine Devin ouvrir la marque (1-0, 22').

Cependant, cet avantage ne sera que de courte durée puisque les hockeyeurs normands, moins concentrés, vont encaisser deux buts coup sur coup (1-2, 26'). Menés, les hommes de Luc Chauvel ne baisseront pas les bras puisqu'ils enchaîneront une multitude d'occasions franches, sans succès.

Il faudra alors attendre le but de Joni Lavonen, attaquant finlandais arrivé cet été en provenance de Leki (2-2, 31') et celui de Loup Benoit (3-2, 38') pour voir les Drakkars revenir en tête à la fin du deuxième acte. Les joueurs, émoussés par la préparation et l'enchaînement des matchs ne trouveront pas les filets dans un dernier tiers bien fade.

La réaction

Pierre Antoine Devin (Attaquant Caen) : "C'était assez serré au début. Ils ont descendu de rythme, on a commencé le deuxième tiers en allant chercher plus de tirs, plus de lancers pour être plus dangereux sur leur gardien. Ça a payé puisqu'on met trois buts. Il faut qu'on shoote à la cage et qu'on garde cette intensité tout le long de la saison".

Le prochain rendez-vous

Les joueurs de Luc Chauvel ont encore deux matchs amicaux au programme avant d'entamer une nouvelle saison en Division 1. Ils affronteront une nouvelle fois Cergy - qu'ils ont déjà rencontré le 17 août dernier (défaite 3-1) - ce vendredi 30 août à Louviers.

Romain Paris

