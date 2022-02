3e festival Rast'art à Sannerville

Créée pour unir, promouvoir, fédérer des artistes et des publics, le Collectif Rast'Art, depuis 4 ans, trace son sillage et présente aujourd'hui son 3e festival ! En tête d'affiche : Barrington Levy. Les 22, 23 & 24 juin 2012 à Sannerville le 3e Rast'Art Festival sera à nouveau à l'image du collectif : éclectique, participatif et équitable.

Éclectique avec une grande tête d'affiche internationale "Barrington Levy", des artistes établis, la nouvelle vague régionale et les sounds systems.

Participatif avec de nombreuses animations ou chacun peut découvrir, participer, avec, entre autres, les associations sannervillaises.

Equitable avec des prix volontairement réduits, l'appel à des partenaires et fournisseurs locaux dans le respect du développement durable.

Tout plein d’animations pour petits & grands avec les associations locales ! Percu, initiation capoeira, initiation langue des signes, yoga, tournoi de petanque, tournoi de foot grolandais, ….

Les portes s'ouvrent dès 16h ce vendredi pour vous accueillir et ne se refermeront que dimanche soir.

