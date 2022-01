8ème Percu6mix à Blainville sur Orne

Festival tourné vers le rythme et la découverte de musiques d'ailleurs, Percu6mix vous propose pour cette édition 2012 une ouverture sur l’Inde.



Concerts découverte en salle

18 h 30 Noïram&Em invitent Walter Loureiro (Folk nomade : chant, accordéon, violon + percussions)

20 h 30 Manickam Yogeswaran (Konnakol et Talavadyam, chant et percussions festives d’Inde du Sud)

22 h 45 Ebène Gawlo, griot Peulh du Fouta Toro (Yela et M’balax du Sénégal)



Terrasse musicale gratuite

19 h 30 Baasi-Té collectif Percu6mix (percussions mandingues)

21 h 30 Chaek (blues-rock lapsteel en duo avec Ronan Berthou aux percussions)

22 h 15 Pid&Rön (électro live afro reggae)



Mais aussi

De 14 h à 19 h, des performances et des ateliers danse et percussions africaines seront proposés (limités à 150 participants).

14 h 30 «Danse d’eau» : M’Bongui Bantu-Aimé Kifoula, avec l’école maternelle Joliot Curie

Expositions et facture d’instruments avec l’association Kéléfa de Ouistreham

Atelier découverte « bruicolage » avec Philippe Guitton



Plus d'infos sur www.snark.fr et www.sortirablainvillesurorne.fr

Ecoutez Françoise Grieu nous parler du programme: