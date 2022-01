Le festival Vibra'mômes s'adresse à un large public à Flers. Du plus jeune au plus âgé, vous êtes conviés à venir en famille et profiter des différents spectacles organisés. Spectacles de rue ou encore concerts en salle, l'entrée est soit gratuite, soit à 4 euros.

Pour les spectacles payants, réservations à effectuer à l'office de tourisme au 02.33.65.06.75

Le programme complet est à découvrir sur www.odc-orne.com

Ecoutez Francis Marion nous présenter cette nouvelle édition: