Dix spectacles, dix neuf représentations et deux rencontres d'artistes vous sont proposées. Ce Festival «Chansons et Théâtre de Rue» à l'initiative de la Ville de Flers et de l'Office départemental de la culture de l'Orne, unique en son genre dans notre région, s'adresse aux enfants et à toute leur famille : convivial, rassembleur et dynamique, en sont les maîtres mots.



Venez swinguer sans complexe avec «Les Bouskidou », faites un tour du monde dans l'univers polyphonique de «Chet Nuneta», venez vous éclater pour le concert «survitaminé» du Groupe «ZUT», découvrez le magnifique solo Hip Hop consacré à Jacques Brel de la «Cie De Fakto», enfin évadez-vous avec le conte musical de Tom Poisson «L'Homme qui rêvait d'être une girafe». Quant aux spectacles de rue, soyez curieux et venez très nombreux pour ces superbes propositions accueillies dans les plus grands festivals en France comme à l'international…



Ecoutez, Francis Marion, Directeur artistique.

3ème Festival Vibra'mômes à Flers